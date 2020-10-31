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Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı.
 31 Ekim 2020 23:30
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Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı.

Suudi Arabistan'ın Mekkekentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı. Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi. Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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