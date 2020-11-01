AFAD'dan açıklama: Yolları boş bırakın

İzmir Seferihisar Depremi-Duyuru 30 (31.10.2020 - 23.00)

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 675 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1130 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5572 battaniye, 3800 yatak, 3100 uyku seti, 4 duş-wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60.655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99.364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 360 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 1.440 yatak ve 2.212 battaniye sevk edilmiştir.

Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1.920 yastık-çarşaf seti sevk edilmiştir.

İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1.008 yatak, 1.000 battaniye ve 980 yastık-çarşaf seti sevk edilmiştir.

Toplamda 730 çadır kurulumu tamamlanmıştır.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 personel olmak üzere toplam 520 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 278 hanede 713 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personel görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 araç görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir'de toplam 17 sahada enerji kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 27 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

Sahil Guvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Guvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Guvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 24 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak uzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL'lik kaynak aktarılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği