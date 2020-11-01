Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|01 Kasım 2020 06:22
|+Aa- Yazdır
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yozgat Bulvarı'nda merkez istikameti yönünde giden 06 CCU 834 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki yeşil alana düşen araç, çarpmanın etkisiyle alev aldı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yanan otomobilde bulunan Gürkan Ö. ve Ali D. hayatını kaybetti.
Yaralı kurtarılan Durmuş Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
31 Ekim 2020 23:05
|Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 20:37
|Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı
31 Ekim 2020 20:32
|Trafik kazasında ölen muhtar toprağa verildi
31 Ekim 2020 19:59
|Mersin'de iki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 14:58
|Depremle ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuşlardı...Serbest kaldılar
31 Ekim 2020 14:45
|Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
31 Ekim 2020 14:03
|Antalya'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü
31 Ekim 2020 13:43
|AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ağabeyi, kavgada hayatını kaybetti
31 Ekim 2020 13:30
|Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti
31 Ekim 2020 12:43