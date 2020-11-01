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Suudi Arabistan umreye gelinmesine kısmen izin verilme başladı

Suudi Arabistan, yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verildiğini duyurdu.
 01 Kasım 2020 06:35
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Suudi Arabistan umreye gelinmesine kısmen izin verilme başladı

Suudi Arabistan, yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verildiğini duyurdu.

Alekhbariya televizyon kanalının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Alınan karar gereği, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsüne göre, pazar günü yurtdışından ilk umre ziyaretçileri Haremi Şerif'e kabul edilecek.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınması gereken önlemlerin yerine getirilmesi talebi vurgulandı.

İkinci aşaması 18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazların edasına izin verilmesinin ardından bugünden (1 Kasım) itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği bildirilmişti.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, mart ayında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretini askıya almış, hac ibadeti için de ülke içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.

Anadolu Ajansı
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