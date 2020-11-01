Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.