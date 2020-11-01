İzmir'deki 7 üniversitede bütün eğitim faaliyetlerine ara verildi
|01 Kasım 2020 07:10
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6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de yaralar sarılıyor. Öğrencilerin
mağdur olmaması için şehirde bulunan üniversitelerden peş peşe açıklamalar geldi.
Toplanan üniversite konseyleri üniversitelerdeki bütün eğitim faliyetlerinin kısa bir süreliğine ara verdiklerini ifade ettiler.
İşte o açıklamalar:
*Ege Üniversitesi eğitim-öğretime 5 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
*İzmir Ekonomi Üniversitesi 2-7 Kasım 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Telafi derslerinin ise yapılacağını ifade ettiler.
*Yaşar Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 hafta süreyle ara verildiğini söyledi.
*İzmir Bakırçay Üniversitesi 02-06 Kasım tarihleri arasında deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verdiğini açıkladı.
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, uzaktan ve yüzyüze devam eden eğitim ve öğretime 1 hafta ara verme kararı aldı.
*Dokuz Eylül Üniversitesi önümüzdeki hafta eğitime -uzaktan eğitim dahil olmak üzere- ara verildiğini söyledi.
*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 02-06 Kasım 2020 tarihleri arası eğitime ara verme kararı aldı.
Mahmut Özay/İstanbul
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