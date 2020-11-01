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Aile içi şiddette yeni yol haritası

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara, çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uzaktan eğitimler verilecek. Çocuk istismarını engelleyeceği uygulamalar hayata geçirilecek
 01 Kasım 2020 07:22
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Aile içi şiddette yeni yol haritası

Hükümet, kadına yönelik şiddetle mücadelede önümüzdeki sene önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dahilinde kadına önelik şiddet, erken yaşta zorla evlilik ve her türlü istismarın önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2021-2025) hazırlanacak. Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasıyla alakalı çalışmalar ülke geneline yaygınlaştırılacak ve asgari düzeyde standart hizmet oluşturulacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara, çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) üzerinden eğitimler verilecek. 'Elektronik kelepçe' uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek uygulamalar da hayata geçirilecek. Çocukların bağımlılık oluşturan davranış ve maddelerden korunmalarına yönelik tedbirler alınacak ve suça sürüklenen çocuklar yönünden kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli oluşturulacak.

Ebru Karatosun ANKARA
Türkiye
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