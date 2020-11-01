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Türk vatandaşları bu ülkelere korona tedbiri olmadan giriş yapabiliyor

Pandemi nedeniyle birçok ülke seyahat kısıtlamalarına gitti. 53 ülke sınır geçişlerini kapatırken, bazıları PCR testi istiyor ya da karantina uyguluyor. Ancak Türkiye'nin serbest giriş yapabileceği ülkeler de bulunuyor
 01 Kasım 2020 07:45
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Türk vatandaşları bu ülkelere korona tedbiri olmadan giriş yapabiliyor

Koronavirüs salgını, turizmi derinden etkiledi. Pandemi nedeniyle ülkeler arasında seyahat kurallarında vaka sayılarına göre zaman zaman değişiklikler oluyor. Bazı ülkeler, turistlere sınırlarını tamamen kapatırken bazıları PCR testi istiyor ve karantina kuralı uyguluyor. Sınırlarını turistlere koşulsuz açık tutan ülkeler de var.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre; yaklaşık 100 ülkeye tur düzenleyen Prontotour, internet sitesinde, ülkelerin güncel sınır geçiş durumlarının yer aldığı bir dünya haritası yayınladı. Haritaya göre, 53 ülkenin sınırları kapalı, 36 ülkenin açık, 4 ülkenin yarı açık görünüyor. 156 ülkenin ise sınır geçiş durumuyla ilgili bilgi bulunmuyor.

Amerika kıtasında sınırları kapalı ülkeler arasında Kanada, Küba, Venezuela, Peru, Şili, Arjantin, Paraguay ve Uruguay yer alıyor. Vizeyle giriş yapılan ABD'de ise Türkiye'den gelen yolculara 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

Avrupa kıtasında İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Çekya, Polonya, Slovakya, Belçika, Hollanda kapalı ülkeler arasında. Bu ülkelere, sağlık, nakliye personelleri, gemiciler, ölüm/cenaze, düğün gibi durumlarda seyahat etmesi gerekenler, görevli diplomatlar, askeri personel, uluslararası kuruluş çalışanları haricinde girişler yapılamıyor.

Özel şartlar bulunuyor

Avrupa'da Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelerden Bulgaristan'da test ve karantina uygulanmazken, vizesiz ülkelerden Ukrayna'ya girişte Covid-19'u kapsayan sağlık sigortası zorunlu. Son 14 gün içinde yüksek riskli ülkelere seyahat geçmişi olan yolculara karantina uygulanıyor. Vizeyle giriş yapılan Rusya ve Kazakistan, Türkiye'den gelen yolcularda 72 saate kadar test uyguluyor.

Avustralya kıtasının tamamına; Asya'da salgının çıkış noktası Çin başta olmak üzere Japonya, Moğolistan, Hindistan, Azerbaycan, Gürcistan'a ve Orta Doğu'da da Suudi Arabistan'a giriş kapalı.

Afrika'da ise Cezayir ve Libya sınırları kapalı ülkeler arasında. Vizesiz giriş yapılan Fas'ta 72 saate kadar test uygulanıyor, vizeli giriş yapılan Mısır'da ise negatif sonuçlu RT-PCR test sertifikası isteniyor. Namibya, Nijerya, Mozambik ise karantina uyguluyor.

Yeni kararlar alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre eylülde 262 bin 352 kişiyle Türkiye'ye turist gönderen ikinci ülke olan İngiltere'ye girişlerde yeni döneme geçildi. Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkaran İngiltere, yolculara 14 gün karantina uygulayacak.

Almanya ise günlük 14 bini geçen koronavirüs vakaları nedeniyle sosyal hayatta tekrar sınırlamaya gitti. 2 Kasım'dan itibaren işletmelerin ay sonuna kadar kapatılmasına karar veren ülke, Türkiye için seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan eden Almanya, özel durumlar dışında turistik vize vermiyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın risk bölgesi dışında tutulma süresinin 8 Kasım'da sona ereceğini ve uzatılmayacağını açıklayan ülke, PCR testini zorunlu tutuyor.

Bu ülkelere serbest giriş yapılabiliyor

Türk vatandaşlarının vize ve başka kısıtlamalar olmadan serbest giriş yapabilecekleri ülkeler de var. Bunlar arasında Meksika, Brezilya, Karadağ, Kosova, Yemen, Belarus, Moritanya, Afganistan, Tanzanya gibi ülkeler yer alıyor. Seyahat sitesi Enuygun.com, Avrupa'da serbest olan ülkeleri ve gezilebilecek yerleri derledi:

Sırbistan: Başkent Belgrad, kasım ayında seyahat etmek için oldukça keyifli bir yer. İstiklal Caddesi'nin bir benzeri Knize Mihailova Caddesi, Tuna ve Sava nehirlerinin birleşiminin muhteşem manzarasıyla Kalemegdan ve Nikola Tesla Müzesi, yazlık bölgesi Zemun görülmesi gereken yerler arasında.

Makedonya: Kuzey Makedonya'da, Üsküp çarşısında Türkçe konuşan esnafla alışveriş yaparken ve lezzetli yemekleri tadarken kendinizi Türkiye'de gibi hissedeceksiniz. Başkent Üsküp'ün yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Ohri, Makedonya'ya gidenlerin gezebilecekleri adreslerin başında geliyor.

Arnavutluk: Saranda kıyılarında hala denize girebileceğiniz Arnavutluk, vizesiz, herhangi bir kısıtlama olmadan gezebilecek ülkelerden biri. Başkent Tiran, Kuzey'de İşkodra, daha güney tarafında Saranda ve kıyı bölgeler, Arnavutluk'ta görülecek yerler listesinde bulunuyor.
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