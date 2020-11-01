1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi

İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyat artışları Ankara'yı harekete geçirdi. İkinci el otomobil ithalatına izin verilmesi de dahil olmak üzere birçok tedbir değerlendiriliyor
 01 Kasım 2020 08:25
+Aa- Yazdır
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi

İkinci el otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışlarına hükümet el koymaya hazırlanıyor. Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiği söyleniyor.

Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi. Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor.

İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor. Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

NELER YAŞANDI?

Türkiye'de 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan stok sorunu devam ediyor. Mart-nisan aylarında pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü. Normalleşmeyle birlikte fabrikalarda üretim iki aylık bir sürenin ardından yeniden başladı. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü fabrikalar alınan pandemi önlemleri nedeniyle tam kapasite çalışamıyor. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Sıfır kilometre araç temininde yaşanan zorluklar talebi ikinci el pazarına kaydırdı. Bu sebeple ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Fiyat artışları da araçları tüketicilerin gözünde yatırım aracına çevirdi.

5 MİLYON ADET ARAÇ SATILDI

İKİNCİ el otomobil satışlarında hareket devam ediyor. Eylülde ikinci el otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 10 arttı. 2019'un aynı dönemine göre artış yüzde 23 oldu. Yılın ilk 9 ayındaki artış ise 5 milyon 87 bin 463 adet olarak gerçekleşti. 2019'da ikinci el araç pazarında 7.6 milyon adetle rekor kırıldı. 2020 sonunda da satışların 8 milyon adetin üzerine çıkarak rekor tazelemesi bekleniyor.

YÜKSEK KAR ETTİLER

CEBİNDE parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladı. Bu durum birçok insanı ikinci el ticaretine yöneltti. Ek iş olarak oto al-sat yapmaya başlayanlar oldu. Piyasadaki arz talep dengesi özellikle sanal ortamda fiyatların şişmesine neden oldu. Birçok satıcının otomobillerine piyasada karşılığı olmayan yüksek fiyatlar koyduğu görüldü. Bu durum piyasada kartopu etkisi yaparken, fiyatları sunni şekilde yukarı çekti. Ayrıca piyasaya yeni sunulan modelleri bayilerden toplayan al-sat'çılar ikinci el otomobil pazarında bu araçları, liste fiyatlarının çok üstünde yaklaşık 30-100 bin TL arasında kar marjıyla sattılar.

UFUK SANDIK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi
31 Ekim 2020 07:45		 İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
29 Ekim 2020 12:26
'Cezeri'nin uçuş denemesi' El Cezeri'nin doğduğu Cizre'de yapılsın' talebi
29 Ekim 2020 11:22		 Trafiğe 9 ayda 736 bin 543 aracın kaydı yapıldı
27 Ekim 2020 11:23
Tofaş, Doblo araçlarının üretimini 1 yıl daha uzatıyor
27 Ekim 2020 00:33		 Torpille otomobil alma dönemi
26 Ekim 2020 08:58
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
25 Ekim 2020 11:07		 Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
24 Ekim 2020 20:19
Benzinde 12 kuruş indirim
23 Ekim 2020 16:22		 İkinci el araba fiyatları düşer mi?
23 Ekim 2020 11:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - İzmir'den acı haber! Can an kaybı 44'e yükseldi08:51 - Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama08:47 - Seferihisar'da tsunami şoku geçmedi08:42 - Hayat bir kez daha kazandı: 70 yaşında, 34 saat sonra sağ çıkarıldı08:35 - İsyan yok umut var... Korona mücadelesi kare kare fotoğraflandı08:25 - İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
08:13 - Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti08:11 - Müteahhit dedenin büyük acısı08:00 - Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'07:55 - Dışişleri, diplomatik adımlarda simülasyondan faydalanacak07:45 - Türk vatandaşları bu ülkelere korona tedbiri olmadan giriş yapabiliyor07:38 - Buse'yi hayata bağlayan ses o anları anlattı
07:30 - Kentsel dönüşüme direnmeyin artık!07:22 - Aile içi şiddette yeni yol haritası07:10 - İzmir'deki 7 üniversitede bütün eğitim faaliyetlerine ara verildi06:55 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı06:35 - Suudi Arabistan umreye gelinmesine kısmen izin verilme başladı
06:22 - Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz
Müteahhit dedenin büyük acısı
Kentsel dönüşüme direnmeyin artık!
Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
İzmir'den acı haber! Can an kaybı 44'e yükseldi
1 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sutjeska Milli Parkı 1
satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 4
kulunç 1
ilk boyalar 1
Emine Erdoğan çakma çanta kullanıyor iddiası 3
ulaşgkc 6
papak 1
şu an çalan şarkı 2
sofrana sahip çık kapmpanyası 2
Burhan Altıntop 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam