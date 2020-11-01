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Seferihisar'da tsunami şoku geçmedi

Seferihisar'ın tsunamiden sonra çamura saplanan Sığacık Mahallesi şoku atlatabilmiş değil. Muhtar Yaşar Keleş de deprem olunca dışarı çıkan 86 yaşındaki Fatma Erçetin'in suya kapılarak öldüğünü anlattı
 01 Kasım 2020 08:47
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Seferihisar'da tsunami şoku geçmedi

6,6 şiddetindeki depremden sonra tsunami yaşanan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde ciddi tahribat var. Deniz sularının yükselmesiyle adeta savaş alanına dönen mahallede, tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Sokakların çamur içinde kaldığı Sığacık'ta, özellikle sahildeki işletmeler büyük hasar gördü. Mahalleye ait sağlık ocağı ve Sığacık Camii, deniz suyu nedeniyle kullanılamaz durumda.

Yeni Şafak'a konuşan Sığacık Muhtarı Yaşar Keleş, depremden hemen sonra denizin 50 metre kadar geri çekildiğini söyledi. "Tsunami olacak değil ya" diye kendilerini yatıştırdıklarını kaydeden Keleş, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Bir süre sonra deniz suyu tüm bölgeyi esir aldı" diye konuştu. Sığacık'ta boğularak can veren 86 yaşındaki Layika Fatma Erçetin'le ilgili de bilgi veren Keleş, şunları söyledi: "Kendisinin ayaklarında problem vardı. Deprem olunca çocukları kapının önüne çıkarıp sandalyeye oturtmuş. Deniz yükselince sokak her iki taraftan sular altında kaldı. Fatma hanım da bu sularla 30 metreye yakın sürüklendi. Kurtaramadık, kaybettik."

ÇOCUKLAR İÇİN SUYA ATLADIM

Olayın şokunu atlatamayan vatandaşlarda derin sessizlik hakim. Cumbalı Pansiyon işletmecisi İhsan Aydın, "2-3 sefer deniz geri çekilip kıyıya ulaştı. En sonunda parçalayarak içeri girdi. Su seviyesi 2 metreye yakındı. O an ne varsa aldı götürdü" diye konuştu. Olay saati Sığacık'ta bulunan Zafer Karslıoğlu yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Çalıştığımız inşaat şiddetli bir şekilde sallandı, gitti gitti geldi. Abartısız 25 santim yerimizden oynadık. Korkunç dakikalardı." "Kendimizi kenara zor attık" diyen Ahmet Deniz ise "Restoranda servis yapıyordum. Eşim ve çocuklarım da vardı, onları kurtarmak için suyun içine girdim" şeklinde konuştu. Yeni Şafak'a konuşan bir başka depremzede ise "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir anda her taraf şakır şakır sallanmaya başladı. Dışarı çıkalım dedik, bir baktık sokaklardan su geliyor. Eve geri girdik. 2 saat sonra su yavaş yavaş çekilmeye başladı. Çok korktuk, ben şeker hastasıyım, şekerim 400'e fırladı, iğne vuruyorum inmiyor, hap içiyorum inmiyor. Kalp krizi geçireceğim sandım" dedi.

Aybike Eroğlu - Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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