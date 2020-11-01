Taksim'de hayaletlere yoğun ilgi: Korona kovucu bunlar
Taksim'de hayalet kostümlü 3 kadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
|01 Kasım 2020 10:10
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Taksim'de hayalet kostümlü 3 kadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Taksim Meydanında ve İstiklal Caddesi'nde bir anda hayalet kostümleriyle ortaya çıkan kadınlar ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kadınlarla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bir esnaf ise kostümlü 3 kadın için, "Korona kovucu bunlar" yorumunda bulundu. Kadınların İstiklal Caddesinde gezdiği anlar renkli görüntüler oluştu.
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