Silahlı saldırıda ölen gencin testi pozitif çıktı
|01 Kasım 2020 10:27
|+Aa- Yazdır
Samsun'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin otopsi işlemleri öncesi yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gencin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı otopsi işlemleri öncesi korona virüsle ilgili test yapılmasına karar verdi. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yalçın Cerrah'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü öldü
01 Kasım 2020 11:55
|Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
01 Kasım 2020 06:22
|Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
31 Ekim 2020 23:05
|Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 20:37
|Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı
31 Ekim 2020 20:32
|Trafik kazasında ölen muhtar toprağa verildi
31 Ekim 2020 19:59
|Mersin'de iki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 14:58
|Depremle ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuşlardı...Serbest kaldılar
31 Ekim 2020 14:45
|Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
31 Ekim 2020 14:03
|Antalya'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü
31 Ekim 2020 13:43