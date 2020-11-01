Fuat Oktay: İzmir'de can kaybı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de bulunan Bakanlarla birlikte, AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Fuat Oktay'ın açıklamalarının satır başları;

Vefat sayımız 51'e, yaralı sayımız 896'ya yükseldi.

Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız.

(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.