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Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, sosyal medya hesabından koranavirüse yakalandığı açıkladı
 01 Kasım 2020 10:57
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Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yeni tip koranavirüs (KOVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rektörlük görevini 24 Haziran'dan Prof. Dr. Mustafa Şahin'den devralan Metin Aksoy, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Aksoy, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun ki durumum iyi. Bir süre karantinada tedavi göreceğim. Cevap veremediğim arama ve mesajlar için teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." dedi.

TOLGA YANIK
Sabah
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