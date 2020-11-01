Doğanlar Apartmanı'ndan 3 acı haber
İzmir'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
|01 Kasım 2020 11:03
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Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14'ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.
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