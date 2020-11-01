1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için yakın zamanda 20 binin üzerinde 3700 DMR el telsizi teslim etti. Bu rakam, firmanın tarihinde tek kabulde yapılan en yüksek telsiz teslimatı olma özeliği taşıyor
 01 Kasım 2020 11:21
+Aa- Yazdır
ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için rekor sayıda el telsizi teslimatı gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN, yıllar içinde farklı alanlarda faaliyet gösteren global elektronik şirketine dönüştü.

Güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler kullanarak güvenli bir biçimde haberleşmeleri adına ürünler geliştiren ASELSAN, dost ve müttefik ülkelere söz konusu ürünleri ihraç da ediyor.

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı Sayısal Haberleşme Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul kullanıcılarına ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi sunuyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 40 binin üzerinde kullanıcı terminali teslim edildi. Bu rakam içindeki 20 bini aşkın 3700 DMR el telsizi teslimatı da yakın zamanda gerçekleştirildi. Anılan teslimat, firma tarihinde tek kabulde gerçekleştirilen en yüksek sayıda telsiz teslimatı özelliğini taşıyor.

SHŞ Projesi'nde tüm malzemeler teslim edilerek saha teslimatlarında yaklaşık yüzde 60 oranına ulaşıldı.

- "Zafer" ismi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile bgeliştirilen ve kurumun "Zafer" ismini verdiği 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla kullanıcının memnuniyetini kazandı. Cihaz, daha prototip aşamasındayken Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü aldı.

El telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN'ın bu alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor.

Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz haberleşme ihtiyaçlarının son teknoloji çözümlerle optimize edildiği el telsizi, özellikle yoğun ses kullanımlı kamu güvenliği kullanıcıları için tasarlandı.

Ürün, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor.

Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciye tablette yerliye öncelik
31 Ekim 2020 07:35		 NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşlarını dünyaya getiriyor
29 Ekim 2020 23:01
Yapay zeka ile beyin tümörü 5-10 saniyede tespit ediliyor
29 Ekim 2020 22:05		 Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı
29 Ekim 2020 20:36
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı
28 Ekim 2020 11:20		 WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor
28 Ekim 2020 09:23
Satürn'ün uydusu Titan'da yeni bir molekül bulundu
27 Ekim 2020 19:15		 Zoom toplantılarında yeni dönem
27 Ekim 2020 13:48
ODTÜ 'hissetmatik' ekranlar için insan algısını mercek altına aldı
27 Ekim 2020 11:50		 NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı
26 Ekim 2020 20:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor11:55 - Köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü öldü11:52 - Yargıtay'dan işyerinde kavga eden işçi için emsal karar11:40 - Köyünde 'goji berry' yetiştiren profesör çiftçilere örnek oluyor11:36 - Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor11:32 - Bakan Koca: İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi
11:24 - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor11:21 - ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı11:15 - Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilik açma süresi yarın sona eriyor11:12 - Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?11:11 - Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex11:06 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
11:03 - Doğanlar Apartmanı'ndan 3 acı haber10:57 - Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı10:51 - Fuat Oktay: İzmir'de can kaybı 51'e yükseldi10:43 - MSB: FETÖ'den 20 bin 571 personel ihraç edildi10:38 - Prof. Dr. Sucuoğlu: Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir
10:27 - Silahlı saldırıda ölen gencin testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz
İzmir'den acı haber! Can kaybı 49'a yükseldi
Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'
Kentsel dönüşüme direnmeyin artık!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 1
kulunç 1
30 ekim 2020 izmir depremini zinaya bağlayan kız 3
kızık 1
Şönil 1
Huzur 2
testi pozitif çıkan her 10 kişide 4 ü İstanbul'da olması 3
Banff Ulusal Parkı 1
2020'nin kapanışı nasıl yapacağı sorunsalı 7
Cuma saatinde kapatan marketler 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam