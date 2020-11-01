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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirildi. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tutuyor
 01 Kasım 2020 11:24
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Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana ve camiye girişler arama noktalarından sağlanıyor.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tutuyor.

Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor.

- Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.
Anadolu Ajansı
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