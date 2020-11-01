1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi

Bakan Koca: "Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."
 01 Kasım 2020 11:32
+Aa- Yazdır
Bakan Koca: İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."

"(İzmir'deki deprem) Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

"Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
01 Kasım 2020 12:02		 Köyünde 'goji berry' yetiştiren profesör çiftçilere örnek oluyor
01 Kasım 2020 11:40
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor
01 Kasım 2020 11:24		 Prof. Dr. Sucuoğlu: Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir
01 Kasım 2020 10:38
Yaşlı adamı enkazdan kurtaran ekip: Mutluluktan kendimizi kaybettik
01 Kasım 2020 09:06		 Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
01 Kasım 2020 08:51
Hayat bir kez daha kazandı: 70 yaşında, 34 saat sonra sağ çıkarıldı
01 Kasım 2020 08:42		 Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
01 Kasım 2020 08:13
Müteahhit dedenin büyük acısı
01 Kasım 2020 08:11		 Türk vatandaşları bu ülkelere korona tedbiri olmadan giriş yapabiliyor
01 Kasım 2020 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor11:55 - Köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü öldü11:52 - Yargıtay'dan işyerinde kavga eden işçi için emsal karar11:40 - Köyünde 'goji berry' yetiştiren profesör çiftçilere örnek oluyor11:36 - Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor11:32 - Bakan Koca: İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi
11:24 - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor11:21 - ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı11:15 - Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilik açma süresi yarın sona eriyor11:12 - Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?11:11 - Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex11:06 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
11:03 - Doğanlar Apartmanı'ndan 3 acı haber10:57 - Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı10:51 - Fuat Oktay: İzmir'de can kaybı 51'e yükseldi10:43 - MSB: FETÖ'den 20 bin 571 personel ihraç edildi10:38 - Prof. Dr. Sucuoğlu: Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir
10:27 - Silahlı saldırıda ölen gencin testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz
İzmir'den acı haber! Can kaybı 49'a yükseldi
Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'
Kentsel dönüşüme direnmeyin artık!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30 ekim 2020 1
Siyasetçilerin mide bulandırması 2
sıraca 1
güherçile 1
Manuel Antonio Ulusal Parkı 1
Şazeli 1
kadife çiçeği 1
Galatımeşhur 1
deniz gergedanı 1
testi pozitif çıkan her 10 kişide 4 ü İstanbul'da olması 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam