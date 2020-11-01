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İstanbul'da en çok bu ürünlerin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45 ve toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı
 01 Kasım 2020 12:44
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İstanbul'da en çok bu ürünlerin fiyatı arttı

İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45 ve toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2020 itibarıyla İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,45, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,44 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12,40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise ise 14,45 artış yaşandığı görüldü.

- Sektörel bazda değişim oranları

Geçen ay giyim harcamalarında yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 3,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,19, konut harcamalarında yüzde 0,63, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış görüldü.

Toptan fiyatlar ise ekimde bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,38, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,80, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,20, madenler grubunda yüzde 0,85, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,33 arttı.

Mensucat grubunda ise ekimde bir önceki aya göre fiyat hareketi olmadı.

Anadolu Ajansı
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