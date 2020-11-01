1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İzmir'de okullarda kimsenin burnu bile kanamadı'

Bakan Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız."
 01 Kasım 2020 13:04
+Aa- Yazdır
'İzmir'de okullarda kimsenin burnu bile kanamadı'

Depremin vurduğu İzmir'de okullarda minik öğrencilere verilen psikososyal desteği yerinde inceleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 bin 600 okulun bulunduğu İzmir'de 139 okulun hafif hasar aldığını ancak okullarda deprem esnasında kimsenin burnunun bile kanamadığını söyledi.

6.6'lık depremle sarsılan İzmir'deki okullarda incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere verilen psiko-sosyal desteği yerine inceledi. İzmir Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulunda minik öğrencilere öğretmenlerinin oynattığı oyunları izleyen Bakan Selçuk, anlatılan masalı da çocuklarla birlikte dinledi.

Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini sunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'de olduklarını, alınan ve alınacak tedbirleri masaya yatırdıklarını söyledi.

İzmir'de 3 bin 600 okulda ve yaklaşık 850 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda hasar söz konusu değil. 139 okulda hafif hasarlar var. Bununla ilgili tedbir alınacak. 15 dakika gibi kısa bir sürede durum nedir, hasar var mı bunları saptadık. Okullarla ilgili endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Tespitlerin ve incelemelerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "139 okuldaki küçük hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları yapılacak. İzmir'de okullarda sorun yaşamadık. Pisikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif rol aldı. Arama kurtarma ekiplerimiz de sahada çalışıyor. Okullarda eğitime 1 hafta ara verdik. Bu süre duruma göre gözden geçirilebilir. Bu ortamda çocukların, öğretmenlerin ve velilerin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız çalışıyor. Bu tür hizmetler ikincil hizmet gibi görünse de çocukların ruhsal etki bırakmaması için çok değerli. Çocuklar akranlarıyla birlikte güvende olduklarını hissetmeleri çok önemli" diye konuştu.

"Okullarda kimsenin burnu kanamadı"

Okullarda kimsenin burnunun bile kanamadığını açıklayan Bakan Selçuk, "Tüm öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz. Onların tecrübesiyle okulları süratle tahliye ettik. Öğretmenlerin afet eğitimi çok önemli. Okul tabanlı afet eğitimi üzerinde duruyoruz. Ekibimiz Japonya'da eğitim aldı ve bunu tüm öğretmenlerimize ulaştırma konusunda çalışmamız devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, okulda bulunan öğretmen ve velilerle de sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
01 Kasım 2020 11:36		 İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
31 Ekim 2020 12:09
Milli Eğitim Bakanlığının danışma hattı dünya ikincisi oldu
30 Ekim 2020 15:03		 Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
30 Ekim 2020 13:47
Bakan Selçuk'tan çocuklara çağrı: Bayram başlasın
28 Ekim 2020 16:18		 'Okulların açılabilmesi için temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim'
27 Ekim 2020 18:10
MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi
27 Ekim 2020 17:27		 Eğitimde, 2021 yılının 40 hedefi belirlendi ve R.G.'de yayımlandı
27 Ekim 2020 13:09
Eğitimde yeni dönem! Fabrika ve otellere okul
26 Ekim 2020 08:20		 Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
25 Ekim 2020 12:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı14:37 - Erdoğan: İzmir'de 58 vefatımız, 896 yaralımız var14:36 - Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi14:28 - Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu14:21 - Prof. Dr. Çilingiroğlu, Covid-19 tedavisinin bulunduğunu iddia etti14:19 - POMEM yedek planlamasında neden aday sayısı belirtilmedi?
14:15 - Kurtarma ekibi, 6'ncı kattaki Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi14:12 - MSB: Azerbaycan ordusu 193 yerleşim yerini kurtardı14:11 - Müteahhit dedenin büyük acısı14:06 - Bu ilçede korona nedeniyle taşımalı eğitime 15 gün ara14:02 - Depremin ardından yürek burkan kare... 'Hepimiz insanız'13:59 - Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi
13:55 - Özgür Özel'in vücut dili gündem oldu13:53 - Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor13:46 - 'Abi, babama Eda iyi der misin? Merak etmesin'13:41 - Prof. Sucuoğlu: Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir13:28 - Erdoğan'dan, dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür
13:21 - Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Yıkılan iki bina 'tescilli çürük'
Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz
Kentsel dönüşüme direnmeyin artık!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karabina 1
başımız sağolsun! 1
kızık 1
spesifik 1
kaşeksi 1
MEBİM 1
cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla izmir'e gidiyoruz 2
kadife çiçeği 1
Burhan Kuzu öldü. 1
Masta 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam