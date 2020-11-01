Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın testi pozitif çıktı
Silivri Kaymakamı Ali Partal, korona virüs( Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
|01 Kasım 2020 13:08
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Silivri Kaymakamı Ali Partal, korona virüs( Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Vaka sayılarının artışta olduğu Silivri'de korona virüse yakalanan vatandaş sayısı artıyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Kaymakam Ali Partal, "Cumartesi gününden itibaren başlayan semptomlarım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecini evde geçirmekteyim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.
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