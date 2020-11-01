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POMEM yedek planlamasında neden aday sayısı belirtilmedi?

26. Dönem POMEM 1. yedek planlamasında kaç erkek ve kaç kadın aday alındığı açıklanmışken, 2. yedek planlamasında kaç aday alındığı açıklamamıştır. Bu durum bazı adaylarda, "torpil mi yapıldı?" algısı oluşturmakta olup, 1. yedek planlamasındaki sisteme devam edilmelidir.
 01 Kasım 2020 14:19
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POMEM yedek planlamasında neden aday sayısı belirtilmedi?

26. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları 30 ekim 2020 tarihinde açıklanmıştır. Ancak bu açıklamada kaç erkek veya kaç kadın yedek aday alındığı belirtilmemiştir. Bu durum bazı adaylarda, aradan torpilli bazı yedek adayların alındığı intibaının oluşmasına neden olmuştur.

Oysaki Polis Akademisi Başkanlığı, 21 Ekim'de yaptığı 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçlarında kaç erkek ve kaç kadın aldığını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Polis Akademisi kaç erkek ve kaç kadın yedek aday aldığını PAEM ve PMYO yedek planlamasında da yapmıştır. Dolaysıyla, torpil iddialarının bu kadar sık akla geldiği ülkemizde, şüphe uyandıracak iş ve işlemlerden uzak durulmalıdır.

İŞTE POMEM 1 VE 2. YEDEK PLANLAMASINDA YAPILAN AÇIKLAMA FARKLILIKLARI
Memurlar.Net - Özel

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