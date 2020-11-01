'Abi, babama Eda iyi der misin? Merak etmesin'
İzmir'de yaşanan depremde ekipler arama kurtarma çalışmalarına dikkatli bir şekilde hız verirken en kaz altından kurtarılan minik Eda'nın sakinliği dikkat çekti.
|01 Kasım 2020 13:46
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İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem faciasının ardından, enkaz altında kalanlara ulaşmak için büyük bir çalışma yürütülüyor.
Deprem sonrası enkaz altında kalan kişilerden biri de minik Eda...
Eda'nın enkaz altından kurtarıldığındaki sakinliği kurtarma ekiplerini şaşırttı.
ABİ SANA GÜVENİYORUM
Göçük altına sıkışmış durumdayken ulaşılan minik Eda'nın ilk sözleri, ''Abi sana güveniyorum. Babama, Eda iyi der misin? Merak etmesin'' oldu.
Enkaz altında dahi babasını düşünen minik Eda ekipler tarafından kurtarıldı.
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