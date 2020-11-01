Özgür Özel'in vücut dili gündem oldu

İzmir'de cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son bilgilere göre yaralı sayısı 896'ya, ölü sayısı ise 51'e yükseldi. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medyada Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraflar, Özel'in vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.