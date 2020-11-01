Özgür Özel'in vücut dili gündem oldu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan vatandaşları ziyaret etti. Özel'in ziyaret sırasındaki vücut dili sosyal medyada gündem oldu
|01 Kasım 2020 13:55
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İzmir'de cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son bilgilere göre yaralı sayısı 896'ya, ölü sayısı ise 51'e yükseldi. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor.
Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal medyada Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraflar, Özel'in vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.
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