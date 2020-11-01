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Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi
 01 Kasım 2020 13:59
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Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarındaki çalışmalarla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE'nin yardımıyla 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Çitim'in sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Koca, "Ahmet amca diyalize alındı onu şimdi ziyaret ettim. Genel durumu iyi, sağlığında şu an için ciddi bir sorun yok. Eşi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Hepimiz için geçmiş olsun." dedi.

- Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Şu anda 55 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. Hastanelerimizde 218 tedavisi devam eden vatandaşımız var. Şu ana kadar 702 vatandaşımızı taburcu ettik. Yoğun bakımlarımızda, 8 vatandaşımızın yoğun bakımlarda tedavisi devam ediyor, 3 vatandaşımızın durumu ciddiyetini koruyor."

Koca, enkaz altında kalan kişi sayısına ilişkin net bir rakam olmadığını belirterek, "Arkadaşların tahmin ettiği bir rakam var ama şimdilik ben onu söylemeyeyim. Kesin olmadığı için spekülasyon olmasın." diye konuştu.

Bir apartmanın "çürük raporu" olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Koca, "Onlarla ilgili arkadaşlar gerekli incelemeyi yapıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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