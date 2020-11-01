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Depremin ardından yürek burkan kare... 'Hepimiz insanız'

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu
 01 Kasım 2020 14:02
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Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı 28 dairenin bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi. Binanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Tahsin Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğuk kanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı.

Bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, "Hepimiz insanız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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