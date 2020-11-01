Depremin ardından yürek burkan kare... 'Hepimiz insanız'
|01 Kasım 2020 14:02
|+Aa- Yazdır
Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı 28 dairenin bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi. Binanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi.
Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Tahsin Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğuk kanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı.
Bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, "Hepimiz insanız." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kurtarma ekibi, 6'ncı kattaki Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi
01 Kasım 2020 14:15
|Müteahhit dedenin büyük acısı
01 Kasım 2020 14:11
|Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor
01 Kasım 2020 13:53
|'Abi, babama Eda iyi der misin? Merak etmesin'
01 Kasım 2020 13:46
|Prof. Sucuoğlu: Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir
01 Kasım 2020 13:41
|Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu
01 Kasım 2020 13:21
|Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
01 Kasım 2020 12:57
|'Hastaların son isteklerini yapamamak bizleri üzüyor'
01 Kasım 2020 12:20
|Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
01 Kasım 2020 12:02
|Köyünde 'goji berry' yetiştiren profesör çiftçilere örnek oluyor
01 Kasım 2020 11:40