Bu ilçede korona nedeniyle taşımalı eğitime 15 gün ara
|01 Kasım 2020 14:06
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, taşımalı eğitime 15 gün ara verilmesi ve berberlerin bir hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Pazarlar Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemize bağlı Örey köyü Yapak mevkisi giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitimine 15 gün ara verilmesine, ilçe merkezi ve köylerdeki kahvehanelerin saat 21.00'den itibaren kapalı olmasına, berberlerin bir hafta süre ile tamamen kapatılmasına, 100 metrekareden daha küçük bakkal ve market işletmelerinin ürün satışlarını şerit çekilerek ve sosyal mesafe korunarak yapmasına ve tüm restoran, fast food işletmelerinin saat 22.00'den itibaren sadece paket servisi yapmalarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi."
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