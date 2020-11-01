MSB: Azerbaycan ordusu 193 yerleşim yerini kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi
|01 Kasım 2020 14:12
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.
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