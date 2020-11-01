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Prof. Dr. Çilingiroğlu, Covid-19 tedavisinin bulunduğunu iddia etti

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinin bulunduğunu iddia etti
 01 Kasım 2020 14:21
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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinin bulunduğunu iddia etti.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsün tedavisine yönelik birçok ülkede bilim adamları tarafından çalışmalar yürütülüyor. ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Covid-19 tedavisinin bulunduğunu iddia etti. Twitter hesabından "Çok ama çok sevinçliyim" şeklinde açıklama yapan Prof. Dr. Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisi ile geliştirilen antikorlar ile korona virüs hastalarının ayakta tedavisinin mümkün olacağını ifade etti. Çilingiroğlu, paylaşımda geliştirilen antikorlar sayesinde Covid-19 salgınının biteceğini öne sürdü. Çilingiroğlu, "Çok ama çok sevinçliyim, bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu antikorların ABD Başkanı Donald Trump'ta da kullanıldığını vurgulayan Çilingiroğlu, "Recombinant teknoloji ile bir sentetik farklı monoclonal antibodylerin olduğu bir karışım Sayın Trump'ta da kullanıldı" dedi.

Çilingiroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Monoclonal antibody tedavisinin Faz 2, Faz 3 çalışmasının sonuçları bugün açıklandı. Firmanın ilk 275 hastada yaptığı olumlu çalışmadan sonra 524 hasta daha eklenmesi, yani yaklaşık 700-800'e yakın hastada bu recombinant tedavisi, yani aynı Sayın Trump'a verilen tedaviyi alan kişilerde, iyileşmiş olan kişiden antibody demiyorum, o hikaye, o işe yaramıyor. Git şeker ye daha iyi. Bu sentetik recombinant DNA teknolojisini kullanarak yapılan sentetik antibody. Bir ilaç gibi. Verilen de ister yüksek doz olsun, 8 gram aynı Sayın Trump'ta olduğu gibi, ister düşük doz olsun 2,4 gram, bu hastalar ayakta tedavi ediliyor. Aynı Sayın Trump'ta gördüğünüz gibi. Bunların kötüleşmesi engelleniyor. Virüsleri temizleniyor. Yani virüs yükü indiriliyor. Çünkü ne oluyor, gidiyor bu virüse bağlanıyor. Nötralize ediliyor. Vücuttaki virüsü temizliyor diyelim. Remdesivir de çoğalmasını engelliyor. Biraz da steroid verdin mi, stokin fırtınasına da girmiyor. Dolayısıyla sen artık hastanelerde yoğun bakımları unut" dedi.

Çilingiroğlu, "E hocam bunun fiyatı çok fazla. E bedavaya verecek hali yok Adam bu kadar çalıştı üstünde. Ama sürüden kazanmak için bunun fiyatını belli bir rakama indirecektir. Dolayısıyla virüsün kesin tedavisi bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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