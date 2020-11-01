Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın asansöründe kadın cesedi bulundu. 40 yaşlarındaki kadının, depreme asansörde yakalandığı tahmin ediliyor.
|01 Kasım 2020 14:28
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın asansöründe kadın cesedi bulundu. 40 yaşlarındaki kadının, depreme asansörde yakalandığı tahmin ediliyor.
Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Binanın asansöründe bulunan 40 yaşlarındaki kadına ait cansız beden, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Depreme, asansörde yakalandığı üzerinde durulan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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