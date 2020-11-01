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Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi
 01 Kasım 2020 14:36
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Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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