Erdoğan: İzmir'de 58 vefatımız, 896 yaralımız var
|01 Kasım 2020 14:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de yaşanan depremde 58 vefatımız var. 896 yaralımız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Stadı'nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Erdoğan, "İzmir'de gerçekleşen depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmirli kardeşlerimiz şu anda 58 vefat, 896 yaralı var. Bunların 200 kadarı tedavi altında. Bunun dışındakiler ise taburcu edildiler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. İzmir depreminde evlerinde kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah yeni konutlarına kavuşturacağız. Enkazların kaldırılmasının ardından çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumların tüm ekip ve imkanlarıyla gereken her şey yapılıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçtik ve kriz merkezinde toplantı yaptık. Enkaz bölgesinde de bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbimden her türlü felaketten ve doğal afetten bizleri korumasını diliyorum" diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye genelindeki üye sayılarının 11 milyonu aştığını açıkladı.
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