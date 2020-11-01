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Hatay Müftüsü Bilgili'nin korona testi pozitif çıktı

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
 01 Kasım 2020 14:56
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Hatay Müftüsü Bilgili'nin korona testi pozitif çıktı

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Müftü Ömer Faruk Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde karantinada olduğunu ifade eden Bilgili, "Çok şükür baş ağrısı hariç iyiyim, evde ailecek istirahat ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Hatay'da daha önce AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz ve Hassa Belediyesi Başkanı Mehmet Karataş'ın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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