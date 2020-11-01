Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
|01 Kasım 2020 18:59
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
24.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
25.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
26.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
27.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
28.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
29.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:01
|Bir Vali ve AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 17:01
|3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Kasım 2020 15:10
|İki Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
31 Ekim 2020 21:19
|Ağır hasta sayısı bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı
31 Ekim 2020 19:00
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
31 Ekim 2020 18:50
|Kovid-19'u yenen hemşire şifa olmaya devam ediyor
31 Ekim 2020 16:08
|Kovid-19'u 2 kez yenen doktor, hastalarına nefes oluyor
31 Ekim 2020 15:51
|Tabip Albay İbrahim Onur koronavirüse yenik düştü
31 Ekim 2020 15:06
|Moderna'nın Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak
29 Ekim 2020 23:25