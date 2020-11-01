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Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti

Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 01 Kasım 2020 18:59
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Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti

Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.' ifadelerini kullandı.

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