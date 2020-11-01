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Vali Selim Köşger'den İzmirlilere 'hasar tespiti' uyarısı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.
 01 Kasım 2020 15:16
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Vali Selim Köşger'den İzmirlilere 'hasar tespiti' uyarısı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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