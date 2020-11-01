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İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangına müdahale ediliyor.
 01 Kasım 2020 15:19
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.

İstanbul Valiliği'nden hastane inşaatı yangını ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 14.50'de GAMER Acil Durum Merkezi'ne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır" denildi.
Anadolu Ajansı
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