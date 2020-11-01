Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilini satmak isteyen kişi, ekspertiz için gittiği firmada otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi.
|01 Kasım 2020 15:27
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilini satmak isteyen kişi, ekspertiz için gittiği firmada otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ilden ekspertiz yaptırarak otomobil satın alan H.Ü, otomobilini F.Y'ye satmak istedi.
Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki ekspertiz firmasına götürülen otomobilin, yapılan kontrolde çalıntı olduğu belirlendi.
Haber verilmesi üzerine firmaya gelen polis, otomobilin şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.
Otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 60'a yükseldi
01 Kasım 2020 17:15
|Bir Vali ve bir AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 17:01
|Ankara Bel. İzmir'de kahvaltı, yemek ve ekmek dağıtıyor
01 Kasım 2020 16:55
|Vefat eden Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı toprağa verildi
01 Kasım 2020 16:39
|Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı
01 Kasım 2020 16:36
|Doktor oğullarını ziyarete gitti, depremde yaşamını yitirdi
01 Kasım 2020 16:34
|Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evi depremde yıkıldı
01 Kasım 2020 15:04
|Kurtarma ekibi, 6'ncı kattaki Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi
01 Kasım 2020 14:15
|Depremin ardından yürek burkan kare... 'Hepimiz insanız'
01 Kasım 2020 14:02
|Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor
01 Kasım 2020 13:53