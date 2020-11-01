Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi

POMEM YEDEK PLANLAMASINDA NEDEN ADAY SAYISI BELİRTİLMEDİ? 26. Dönem POMEM 1. yedek planlamasında kaç erkek ve kaç kadın aday alındığı açıklanmışken, 2. yedek planlamasında kaç aday alındığı açıklamamıştır. Bu durum bazı adaylarda, "torpil mi yapıldı?" algısı oluşturmakta olup, 1. yedek planlamasındaki sisteme devam edilmelidir.