'Samsun-Sivas arası seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü'
|01 Kasım 2020 16:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık.
İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.
Samsun'u ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz.
Samsun tüm orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır.
Samsun bu merkezi konumunun avantajlarını uzun yıllar maalesef hakkıyla koruyamamıştır.
Benzer tablo ülkemizin pek çok vilayeti için de geçerlidir.
Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık.
Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km'den 27715 km'ye yükselttik.
1993'te ilk kazması vurulan, 18 bakan eskiten, göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni aşmak hamd olsun yine bize nasip oldu.
Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır.
Toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan bu yatırımın, 153 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır.
Samsun-Sivas arasındaki 431 km'lik demiryolu hattı tüm altyapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi.
42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak, tarihi köprülerin tamamı restore edildi.
37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi, 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı.
Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü.
Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demiryolu hattı, kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracaktır.
Bu hat sayesinde gelen ve giden yüklerin çok daha hızlı taşınması sağlanacaktır.
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