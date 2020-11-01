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Bakan Yardımcısı, CHP'li Böke'nin 'çadır' iddiasını yalanladı

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir'de kurulan AFAD çadırlarının kullanılabilmesi için vatandaşların evlerinde oluşan hasarı belgelemesi gerektiğini iddia etti. Böke'nin iddialarına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı cevap verdi. Çataklı, "Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim" dedi.
 01 Kasım 2020 16:07
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Bakan Yardımcısı, CHP'li Böke'nin 'çadır' iddiasını yalanladı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur vatandaşlar için bölgede AFAD tarafından çadırlar kuruldu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke yaptığı açıklamada, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddialarına yer verdi.

"İHTİYACI OLAN İSTEDİĞİ GİBİ GELİR KALIR"

Böke'nin bu iddiaları tepki çekerken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Çataklı, " Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" dedi.

NE OLUR YÜK OLMAYIN, YARDIMCI OLUN

Böke'nin iddialarına AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aaah ah! Enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi ve de yüzlerce vatandaşımız şu an çadırları kullanıyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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