Vefat eden Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı toprağa verildi
|01 Kasım 2020 16:39
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener için tören düzenlendi.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener (62), 15 gündür Antalya Araştırma Hastanesi'nde korona virüse karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Şener için İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski hizmet binası bahçesinde tören düzenlendi.
"Rabbim ailesine, sizlere sabırlar versin"
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Kurum olarak 40'ın üzerinde arkadaşımız ciddi bir rahatsızlık atlattı. Rabbim hocamızın mekanını cennet etsin. Rabbim ailesine, sizlere sabırlar versin. Sağlık, sıhhat versin. Hem ülkemiz hem dünya bu vebadan inşallah rabbim kısa sürede kurtarsın. Buraya katılan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler versin" dedi.
"Allah rahmet eylesin"
Şener'in Kırıkkale'de önemli bir isim olduğunu anlatan AK Parti Milletvekili Ramazan Can ise, "Kırıkkale'nin önemli bir ismi önemli bir evladı. Milli eğitim camiasının önemli bir hocasını ebediyete uğurlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar ve başsağlığı diliyorum. O bizim ağabeyimiz, büyüğümüz, hocamızdı çok değerli bir insandı; babacan, hoşgörülü, muhafazakar. Ehliyetli, liyakatli insanlara sahip çıkmasına şahidim. Kırıkkale'de ve birçok memlekette değerli öğrenciler yetiştirdi. O öğrenciler inşallah memleketimize hizmet edecek. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından Şener için dualar edilirken, mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelenlerden helallik alındı. Daha sonra Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şener, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
40'a yakın personel korona virüsten tedavi gördü
Ekim ayında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de dahil 40'a yakın personel korona virüs tedavisi gördü. Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi 7 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 60'a yükseldi
01 Kasım 2020 17:15
|Bir Vali ve bir AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 17:01
|Ankara Bel. İzmir'de kahvaltı, yemek ve ekmek dağıtıyor
01 Kasım 2020 16:55
|Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı
01 Kasım 2020 16:36
|Doktor oğullarını ziyarete gitti, depremde yaşamını yitirdi
01 Kasım 2020 16:34
|Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi
01 Kasım 2020 15:27
|Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evi depremde yıkıldı
01 Kasım 2020 15:04
|Kurtarma ekibi, 6'ncı kattaki Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi
01 Kasım 2020 14:15
|Depremin ardından yürek burkan kare... 'Hepimiz insanız'
01 Kasım 2020 14:02
|Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor
01 Kasım 2020 13:53