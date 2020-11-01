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Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 62'ye yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 62 olduğunu açıkladı.
 01 Kasım 2020 17:15
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 17.20'de yapılan açıklamada, vefat edenlerin sayısının 62'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 940 kişinin yaralandığı, bunlardan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

26 BİNA YIKILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bir açıklama geldi.

Hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Oktay, ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.

Oktay, "Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Oktay; Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere 21 bin kişi için toplam 3 bin 880 çadır kurulacağını söyledi.

SALGIN UYARISI

Depremin salgın ile mücadeleyi zaafa uğratmaması gerektiğini söyleyen Oktay, "Yeni can kayıplarının oluşmaması için bu alanda da hassasiyetimizin devam etmesi gerekli" dedi.

8 BİNADA ARAMA KURTARMA

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.
Memurlar.Net
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