İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek
|01 Kasım 2020 17:43
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İzmir Adliyesindeki duruşmaların, mahkeme hakiminin takdiriyle 15 gün ertelenebileceği bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, cuma günkü depremin ardından İzmir Adalet Sarayı ve ek hizmet binasının hemen tahliye edildiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerinden oluşan uzman heyetin hasar tespit çalışmalarına başladığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çalışmalar kapsamında ana hizmet binamızdaki E ve F bloklarla ilgili çalışmalar devam ettiğinden tedbir amaçlı kapatılmış olup bu binada belirtilen bloklar dışındaki diğer 6 blokta ise önemli yapısal hasar bulunmadığı, yüzey hasarlarının ise kısa sürede giderilerek bu alanların çok kısa sürede hizmet vermeye devam edebileceği tespit edilmiştir. Ana bina E ve F bloklardaki birimlerimizin aynı binadaki diğer birimlere, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinin faaliyet gösterdiği Ek Hizmet Binasının ise kapatılarak buradaki mahkeme ve birimlerin 2 Kasım 2020 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binasına nakli kararlaştırmıştır."
Bu birimlerdeki personelin kişisel eşyaları ile hizmete ilişkin kayıt ve belgelerin muhafaza altına alınması amacıyla yeteri kadar personelin adliyeye davet edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olası mağduriyetlere engel olunması maksadıyla duruşmaların 15 gün süreyle ertelenmesi hususunun ilgili mahkeme hakimi tarafından takdir edilmesi yönünde tavsiye kararı duyurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Adalet Bakanlığı talimatları uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca 02.11.2020 tarihinden itibaren esnek çalışma uygulamasına başlanması kararlaştırılmıştır."
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