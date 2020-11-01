İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Şirinkapı'daki İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) basın toplantısı gerçekleştirdi. Soyer, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçen sürede yapılanlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Soyer'in açıklamaları şöyle:

Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı hergün paylaşacağız. Altyapılarımızla ilgili ciddi sıkınlar olmadığını gördük. Trafiği yavaşlatmamak için de toplu taşımayı ücretsiz yaptığımızı duyurduk. Bayraklı dışında çok şükür büyük yıkımlı hasar meydana gelmedi.Orta hasarlı bina sayımız 4, ağır hasarlı 13, yıkık 6, acil yıkılması gereken 7, girilemeyen durumda olan 14, tooplam 415 binamız hasarlı.

Altyapı konusunda sadece büyükşehir belediyemizin 20 noktada onarım çalışması gerçekleşti. Bu arada vatandaşlarımıza şarj istasyonu için 4 istasyon kuruldu. Önümüzdeki günlerde de Wıfı noktaları kuracağız.

İlçelerimizle birlikte toplam 42 bin 400 kase bardak çorba dağıtımı gerçekleştirdik. İçme suyu miktarı 18 bin litre ilçelerimizden, 32 bin litresi büyükşehir tarafından sağlandı. 34 bin litre su çevre belediyelerimizden geldi. Ekmek yardımı ilçelerimizden 3 bin 550 büyükşehirden 40 bin 155, çevre belediyelerden 20 bin. Süt yardımı bin 700 litre geldi. 65 bin öğün yemek destek sunuldu.

İlçelerimizden 128 adet, büyükşehir 552 çadır, AFAD ise bin 134 çadır kurdu. Önümüzdeki günlerde çadır matı ve uyku tulumu temin edeceğiz. Maske dağıtımı da yapıldı, bin 554 noktada dezenfekte işlemi yapıldı. 24 sosyolog ve psikolog görevlendirilmiş durumda.

Bakanlarımızla akşam bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda özellikle birlikte uyum içinde çalışmak ve ulaşabileceğimiz vatandaş sayısını nasıl arttırabileceğimizi tartıştık. Toplu konut yapımının başlatılması ve konteyner kent yapımı ile ilgili karar verildi.

Tüm ilçe belediyelerimiz destek vermek istiyorlar. Çok sayıda destek talebini koordine etmek için hazırlıklarımız yaptık. Çok sayıda vatandaşımız dışarıda yaşıyor. Evlerini terk etti, parklarda kurulan çadırlarda gecelerini geçirmeye çalışıyorlar. Bu durum uzun sürebilir. Bu desteklerin de sürdürebilir noktaya taşınması lazım.

5 başlıkta kampanya başlatıyoruz. 2'si gıda yardımı, 3'üncüsü erzak paketi, 4'üncüsü hijyen paketi, 5'incisi uyku tulumu.