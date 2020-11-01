1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz

Deprem sonrası geçen sürede yapılanlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 başlıkta kampanya başlatıyoruz. 2'si gıda yardımı, 3'üncüsü erzak paketi, 4'üncüsü hijyen paketi, 5'incisi uyku tulumu" dedi.
 01 Kasım 2020 17:53
+Aa- Yazdır
İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Şirinkapı'daki İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) basın toplantısı gerçekleştirdi. Soyer, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçen sürede yapılanlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Soyer'in açıklamaları şöyle:

Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı hergün paylaşacağız. Altyapılarımızla ilgili ciddi sıkınlar olmadığını gördük. Trafiği yavaşlatmamak için de toplu taşımayı ücretsiz yaptığımızı duyurduk. Bayraklı dışında çok şükür büyük yıkımlı hasar meydana gelmedi.Orta hasarlı bina sayımız 4, ağır hasarlı 13, yıkık 6, acil yıkılması gereken 7, girilemeyen durumda olan 14, tooplam 415 binamız hasarlı.

Altyapı konusunda sadece büyükşehir belediyemizin 20 noktada onarım çalışması gerçekleşti. Bu arada vatandaşlarımıza şarj istasyonu için 4 istasyon kuruldu. Önümüzdeki günlerde de Wıfı noktaları kuracağız.

İlçelerimizle birlikte toplam 42 bin 400 kase bardak çorba dağıtımı gerçekleştirdik. İçme suyu miktarı 18 bin litre ilçelerimizden, 32 bin litresi büyükşehir tarafından sağlandı. 34 bin litre su çevre belediyelerimizden geldi. Ekmek yardımı ilçelerimizden 3 bin 550 büyükşehirden 40 bin 155, çevre belediyelerden 20 bin. Süt yardımı bin 700 litre geldi. 65 bin öğün yemek destek sunuldu.

İlçelerimizden 128 adet, büyükşehir 552 çadır, AFAD ise bin 134 çadır kurdu. Önümüzdeki günlerde çadır matı ve uyku tulumu temin edeceğiz. Maske dağıtımı da yapıldı, bin 554 noktada dezenfekte işlemi yapıldı. 24 sosyolog ve psikolog görevlendirilmiş durumda.

Bakanlarımızla akşam bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda özellikle birlikte uyum içinde çalışmak ve ulaşabileceğimiz vatandaş sayısını nasıl arttırabileceğimizi tartıştık. Toplu konut yapımının başlatılması ve konteyner kent yapımı ile ilgili karar verildi.

Tüm ilçe belediyelerimiz destek vermek istiyorlar. Çok sayıda destek talebini koordine etmek için hazırlıklarımız yaptık. Çok sayıda vatandaşımız dışarıda yaşıyor. Evlerini terk etti, parklarda kurulan çadırlarda gecelerini geçirmeye çalışıyorlar. Bu durum uzun sürebilir. Bu desteklerin de sürdürebilir noktaya taşınması lazım.

5 başlıkta kampanya başlatıyoruz. 2'si gıda yardımı, 3'üncüsü erzak paketi, 4'üncüsü hijyen paketi, 5'incisi uyku tulumu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:12		 Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:01
Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı!
01 Kasım 2020 17:53		 SUBÜ, İzmir depremini inceleyecek
01 Kasım 2020 17:31
Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 62'ye yükseldi
01 Kasım 2020 17:15		 Bir Vali ve AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 17:01
Ankara Bel. İzmir'de kahvaltı, yemek ve ekmek dağıtıyor
01 Kasım 2020 16:55		 Vefat eden Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı toprağa verildi
01 Kasım 2020 16:39
Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı
01 Kasım 2020 16:36		 Doktor oğullarını ziyarete gitti, depremde yaşamını yitirdi
01 Kasım 2020 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - 'Depremzedelere 30 bin liralık eşya yardımı yapılacak'19:27 - Bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı18:59 - Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti18:57 - Türk Telekom'dan 'abonelik iptali' açıklaması18:17 - Bakan Selçuk: Psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız18:15 - Bakan Gül'den İzmir'deki adliye binaları açıklaması
18:12 - Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti18:04 - Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalara ara verildi18:01 - Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti17:53 - Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı!17:53 - İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz17:46 - 'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı
17:43 - İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek17:31 - SUBÜ, İzmir depremini inceleyecek17:18 - Bakan Selçuk: 139 okulumuzda hafif sorunlar bulunuyor17:15 - Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 62'ye yükseldi17:03 - HSK'den İzmir'deki yargılamalar için tavsiye yazısı
17:01 - Bir Vali ve AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken an!
Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğum günü 1
Klavye teröristleri 1
Raspa 1
mavi dolunay 3
Galatımeşhur 1
hız tuzağı 1
portföy 1
Laputa 1
31.10.2020 galatasaray vs ankaragücü maçı 1
dingoz 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam