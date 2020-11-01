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Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti

Batman'da 1 hafta önce boğazına kusmuk kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 9 yaşındaki Arafat Arda Çiftçi, dün rahatsızlandı. Dedesi Yusuf Çiftçi tarafından hastaneye götürülmek istenen Çiftçi, yaşamını yitirdi.
 01 Kasım 2020 18:12
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Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti

Batman'da 1 hafta önce boğazına kusmuk kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 9 yaşındaki Arafat Arda Çiftçi, dün rahatsızlandı. Dedesi Yusuf Çiftçi tarafından hastaneye götürülmek istenen Çiftçi, yaşamını yitirdi.

Batman merkeze bağlı Aydınkonak Mahallesi'ndeki evlerinde 1 hafta önce nefes borusuna kusmuk kaçan Aydınkonak ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Arafat Arda Çiftçi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Midesi temizlendikten sonra taburcu edilen Çetin'in tedavisine evde devam edildi. Çetin, dün evde yine fenalaşınca dedesi Yusuf Çiftçi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Dedesinin kollarında gelen ambulansa konulan Arafat Arda'nın yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi. Arafat Arda Çiftçi, yapılan otopsinin ardından, bugün Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
DHA
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