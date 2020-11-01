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Bakan Gül'den İzmir'deki adliye binaları açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirleri aldıklarını belirterek, "Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren bölge adliye binasına naklediyoruz." ifadesini kullandı.
 01 Kasım 2020 18:15
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Bakan Gül'den İzmir'deki adliye binaları açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirleri aldıklarını belirterek, "Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren bölge adliye binasına naklediyoruz." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren bölge adliye binasına naklediyoruz. HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesinde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı yetkili mercilerce açıklandı. Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun."
Anadolu Ajansı
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