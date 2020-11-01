Tatilciler dönüş yolunda... D-100 karayolunda yoğunluk

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara istikametinde özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolun Ankara-İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Araçlar tampon tampona ilerledi

KIRIKKALE Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Hafta sonu tatilini farklı illerde değerlendiren binlerce vatandaş, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafiğe takılan sürücüler, araçlarıyla tampon tampona ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafiğin akışını hızlandırmak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürdü. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kavşaklar dubalar ile kapatıldı.