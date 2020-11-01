1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tatilciler dönüş yolunda... D-100 karayolunda yoğunluk

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Ankara yönünde ve 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
 01 Kasım 2020 19:35
+Aa- Yazdır
Tatilciler dönüş yolunda... D-100 karayolunda yoğunluk

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara istikametinde özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolun Ankara-İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Araçlar tampon tampona ilerledi

KIRIKKALE Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Hafta sonu tatilini farklı illerde değerlendiren binlerce vatandaş, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafiğe takılan sürücüler, araçlarıyla tampon tampona ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafiğin akışını hızlandırmak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürdü. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kavşaklar dubalar ile kapatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
01 Kasım 2020 19:27		 Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalara ara verildi
01 Kasım 2020 18:04
'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı
01 Kasım 2020 17:46		 Erdoğan: İzmir'de 58 vefatımız, 896 yaralımız var
01 Kasım 2020 14:37
Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu
01 Kasım 2020 14:28		 Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi
01 Kasım 2020 13:59
Doğanlar Apartmanı'ndan 3 acı haber
01 Kasım 2020 11:03		 Fuat Oktay: İzmir'de can kaybı 51'e yükseldi
01 Kasım 2020 10:51
Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
01 Kasım 2020 10:16		 Taksim'de hayaletlere yoğun ilgi: Korona kovucu bunlar
01 Kasım 2020 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - 'Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta'21:24 - Dışişleri'nden sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklama21:10 - Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu21:07 - Sosyal medya bu görüntüye isyan etti!21:05 - 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi20:46 - TÜSEB'den TÜBA üyelerine Bilim ve Teşvik Ödülleri
20:31 - Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu20:28 - Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama20:27 - 'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'20:19 - İzmir BB. binası, hasar tespiti bitene kadar kullanılmayacak20:09 - TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti19:52 - Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı
19:45 - Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 69'e yükseldi19:44 - Fatma öğretmen ve eşi de depremde hayatını kaybetti19:35 - Tatilciler dönüş yolunda... D-100 karayolunda yoğunluk19:30 - 'Depremzedelere 30 bin liralık eşya yardımı yapılacak'19:27 - Bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
19:01 - Polis Akademisi Başkanlığı haber sonrasında, POMEM duyurusunda düzeltme yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Müteahhit dedenin büyük acısı
Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken an!
Türk Telekom'dan 'abonelik iptali' açıklaması
Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aplik 1
Fatma Erçetin 1
Klavye teröristleri 1
depremin şiddeti 1
testi pozitif çıkan her 10 kişide 4 ü İstanbul'da olması 3
sıraca 1
Bindu 1
köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım 1
30 ekim 2020 1
Büyük Kanyon Ulusal Parkı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam