Fatma öğretmen ve eşi de depremde hayatını kaybetti
|01 Kasım 2020 19:44
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de bir çok okulda Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir'e yerleşen Fatma Nihal Nayman ve eşi emekli Astsubay Özkan Nayman'ın yaşanan depremde hayatını kaybetmesi meslektaşlarını da çok üzdü.
Eskişehir'de 100.Yıl İlköğretim Okulu, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir'e yerleşen Fatma Nihal Nayman ile eşi Astsubayı Özkan Nayman, İzmir depreminde hayatlarını kaybetti. Cenazeleri bugün öğle namazını müteakip Tire Büyükkale köyünde defnedildi.
Bornova Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Emrah Apartmanı'nda yaşayan Nayman çiftinin vefatı Eskişehir'deki meslektaşlarını da çok üzerken Cumhuriyet Lisesi Müdürü Semih Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşananları anlatıp üzüntülerini dile getirdi.
Bu arada Nayman çiftinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan oğulları Emre Nayman'ın enkazdan sağ çıkartılması sevinç kaynağı oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu
01 Kasım 2020 21:10
|Sosyal medya bu görüntüye isyan etti!
01 Kasım 2020 21:07
|10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
01 Kasım 2020 21:05
|'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
01 Kasım 2020 20:27
|İzmir BB. binası, hasar tespiti bitene kadar kullanılmayacak
01 Kasım 2020 20:19
|TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 20:09
|Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 69'e yükseldi
01 Kasım 2020 19:45
|Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:12
|Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:01
|İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz
01 Kasım 2020 17:53