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TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti

TEOG'da Türkiye derecesi yaparak İzmir'de özel bir koleji burslu kazanan 17 yaşındaki Arda Baran Demir, depremde çöken bir binanın altında kalarak hayatını kaybetti.
 01 Kasım 2020 20:09
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TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti

İzmir'de 58 kişinin vefat ettiği depremde hayatını kaybedenlerden biri de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Sınavı'nda (TEOG) derece yaparak Dersim'den İzmir'e okumaya gelen Arda Baran Demir oldu.

6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan birinin altından cansız bedeni çıkarılan 17 yaşındaki Demir, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde yaşıyordu.

Arda Baran Demir, TEOG sınavında 120 sorudan 119'un doğru cevaplayarak İzmir'de özel bir kolejde burslu okumaya hak kazanmış ve kısa bir süre önce de kente gelmişti

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, sosyal medya hesabından Arda'nın ölümünü şu sözlerle duyurdu: "Teog sınavında 120 sorudan 119 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve bize büyük bir gurur yaşatan Tunceli Çemişgezek Payamdüzü köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."
Memurlar.Net
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