Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
|01 Kasım 2020 20:31
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Balıkesir'in Burhaniye Devlet Hastanesi Acil Servis hekimlerinden Berna Köse Tuncel (47), evinde ölü bulundu.
Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli Berna Köse Tuncel evinde ölü olarak bulundu. Doktor Berna Köse Tuncel, cumartesi akşamı ailesi ile akşam yemeği için sözleşti. Yemeğe gelmeyince evine giden baba Akif Köse, kızını merdivenlerde yatarken buldu. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncel'in cenazesi ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kızının ölümü ile yıkılan baba emekli öğretmen Akif Köse, "Akşam yemeğini birlikte yemek için sözleştik. Yemek saatinde gelmeyince biz de yemeklerimizi alarak evine gittik. Önce telefonla aradık. Evin ışıkları yanıyordu. Kapıyı çaldık ama açan olmayınca içeri girdik. Kızım Berna merdivenlerin ucunda yüz üstü yatıyordu. Ne olduğunu anlamak için yüzünü çevirdik. Cevap alamayınca 112'yi aradık ve Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Çok üzgünüz" dedi.
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