Sosyal medya bu görüntüye isyan etti!
|01 Kasım 2020 21:07
|+Aa- Yazdır
Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar sürerken hemen her noktada AFAD, Kızılay ve çeşitli belediyeler tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılmaya devam ediyor.
Bayraklı'da bir vatandaşın, ücretsiz olarak dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp işyerlerine satmaya çalıştığı iddia edildi. Bayraklı'da çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydetti. Görüntülerde ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri sattığı iddia edilen vatandaşın önce bir işyerine girdiği, videoyu çeken kişi tepki gösterdikten sonra ise iki eline poşetlerini alarak uzaklaştığı görülüyor.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu
01 Kasım 2020 21:10
|10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
01 Kasım 2020 21:05
|'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
01 Kasım 2020 20:27
|İzmir BB. binası, hasar tespiti bitene kadar kullanılmayacak
01 Kasım 2020 20:19
|TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 20:09
|Can kaybı artıyor... Vefat eden sayısı 69'e yükseldi
01 Kasım 2020 19:45
|Fatma öğretmen ve eşi de depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 19:44
|Nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat, hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:12
|Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:01
|İzmir Belediye Başkanı: 5 başlıkta kampanya başlatıyoruz
01 Kasım 2020 17:53